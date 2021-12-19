Cumhuriyet gazetesinin 'ASELSAN Katar'a satıldı' yalanı ucuz çakallık!

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Adını Cumhuriyet'ten alan 100 yıllık bir gazete niçin böyle ucuz çakallıklara başvurur? Tıklanma kaygısı desek? Bu kadar ucuzuna AMK isimli gazete bile tenezzül edemez değil mi?" diye yazdı.

İşte Melih Altınok'un yazısından ilgili bölüm:

Cumhuriyet'in Can Dündar ve Hakan Şükür hayranı yeni Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın varlığını hissettirmeye başladı bile.

Yargı, FETÖ'nün yayın organlarına neşter attığında sosyal medyada eş zamanlı direnişe geçen ve aynı zamanda CHP yöneticisi olan Kızılyalın "gazeteciliğini" konuşturuyor.