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    • Güncel
    • 19.12.2021 10:29
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    • 19.12.2021 10:39
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    Cumhuriyet gazetesinin 'ASELSAN Katar'a satıldı' yalanı ucuz çakallık!

    CHP’nin yalan yayma organı Cumhuriyet gazetesini son algı operasyonu ASELSAN üzerinden gerçekleşti. Söz konusu gazete, ASELSAN’ın Katar’a satıldığını iddia eden bir haber yayınlandı. Skandalın ardından ASELSAN Genel Müdürü iftirayı yalanlayarak hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok da Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi. Altınok, “Adını Cumhuriyet'ten alan 100 yıllık bir gazete niçin böyle ucuz çakallıklara başvurur?” ifadelerini kullandı.

    Türk savunma sanayinin en önemli yapı taşı ASELSAN'ın, Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurarak, "ASELSAN QATAR" markasını tescil ettirdiği öğrenildi.

    Markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu'nun resmi Marka İlan Bülteni'nde yayınlanarak duyuruldu. Bu duyurunun ardından CHP'nin sözcüsü Cumhuriyet'in başını çektiği grup 'ASELSAN Katarlı oldu' iddiasını ortaya attı.

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi ve söz konusu iftiralara karşı dava açacaklarını duyurdu.

        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Adını Cumhuriyet'ten alan 100 yıllık bir gazete niçin böyle ucuz çakallıklara başvurur? Tıklanma kaygısı desek? Bu kadar ucuzuna AMK isimli gazete bile tenezzül edemez değil mi?" diye yazdı.

        İşte Melih Altınok'un yazısından ilgili bölüm:
        Cumhuriyet'in Can Dündar ve Hakan Şükür hayranı yeni Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın varlığını hissettirmeye başladı bile.
        Yargı, FETÖ'nün yayın organlarına neşter attığında sosyal medyada eş zamanlı direnişe geçen ve aynı zamanda CHP yöneticisi olan Kızılyalın "gazeteciliğini" konuşturuyor.


        Dün de şu haberleriyle ortalığı karıştırmayı başardılar mesela:
        "Resmen ilan edildi: Aselsan Qatar'lı oldu."
        Sosyal medyada paylaşılan haberin altındaki yorumlar da başlığın etkili olduğunu gösteriyordu.
        "Bilinçli" Cumhuriyet okuru, "Hani yalandı, Aselsan Katarlılara satılmamıştı" diye veryansın ediyordu.
        Oysa tıklayıp haberi okuduğunuzda Aselsan'ın Katar'a satılması şöyle dursun, tam aksine kurumun Katar'da yüzde yüz yerli sermayesiyle şube açtığını öğreniyordunuz.

        Dahası haberde, gazetenin haberciliğine Twitter'da isyan eden Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün "ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubenin yüzde 100 ASELSAN'a ait olduğu" açıklamasına da yer verilmişti.

        Ama nafile... Manipülasyonu güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri'nin birlikte yer aldığı arşiv fotoğrafıyla servis edilen haberin "Resmen ilan edildi" mesajı ışık hızıyla yayıldı.
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            Haberler Güncel Cumhuriyet gazetesinin 'ASELSAN Katar'a satıldı' yalanı ucuz çakallık!
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