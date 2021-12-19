Cumhuriyet gazetesinin 'ASELSAN Katar'a satıldı' yalanı ucuz çakallık!

Türk savunma sanayinin en önemli yapı taşı ASELSAN'ın, Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurarak, "ASELSAN QATAR" markasını tescil ettirdiği öğrenildi.
Markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu'nun resmi Marka İlan Bülteni'nde yayınlanarak duyuruldu. Bu duyurunun ardından CHP'nin sözcüsü Cumhuriyet'in başını çektiği grup 'ASELSAN Katarlı oldu' iddiasını ortaya attı.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi ve söz konusu iftiralara karşı dava açacaklarını duyurdu.