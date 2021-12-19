21 Aralık Salı İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması!

Milyonlarca öğrenci ve velisi İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. İstanbul'da hafta sonu düşen sıcaklık, sağanak ve şiddetli yağış, yüksek kesimlerde görülen kar yağışı ise kafaları karıştırdı. İstanbul şehrinde yaşayan ve okula giden öğrenciler yarın yani haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki 21 Aralık Salı İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Pazartesi günü öğrenciler okullarına gidecek mi, dersler işlenecek mi?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği, 16-21 Aralık tarihlerinde kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin ve kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiğini açıkladı.