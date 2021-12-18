CHP'deki mandacı zihniyet ispatı! Engin Özkoç'tan itiraf gibi "ekonomi" açıklaması: Yabancı devletler Erdoğan'ı istemiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, yabancı devletlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediklerinin itirafı niteliğinde bir açıklamada bulundu.





"GÜVENMİYORLAR"

"Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Başkan Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. Özkoç, "Erdoğan'a güvenmiyorlar" dedi.







CHP'li Özkoç, geçtiğimiz aylarda Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesiyle gündeme gelmişti.



CEVABINI SOSYAL MEDYADAN ALDI

Sosyal medyadan Özkoç'a yanıt veren vatandaşlar, "Batılı güçler Erdoğan'a güvenmiyor çünkü Erdoğan Suriye'de ABD'nin istediklerini yapmadı, Karadeniz'de doğalgaz buldu, Libya ile anlaşma yapıp Fransa ve İsrail'in Akdeniz planlarını altüst etti, Karabağ zaferiyle Batı'nın 30 yıldır çözemediği sorunu çözdü" dedi.