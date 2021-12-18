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    • 18.12.2021 15:29
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    Yatırım ve üretim değil faiz isteyen TÜSİAD haddini aştı! Hükümete parmak salladıkları eski Türkiye'yi özlediler

    Sözde yatırımcı özde tefeci TÜSİAD, Başkan Erdoğan'ın faiz zehrine karşı üretim ekonomisi modeline geçme projesinden rahatsız oldu. "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" şeklinde siyasi talimat kokan açıklamada "Erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık." ifadeleriyle faiz indiriminden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Sözde yatırımcı iş adamlarının oluşturduğu derneğin üretim değil faiz istemesi manidar! Açıklama zamanlama açısından da dikkat çekiyor. Erken seçim baskısı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün TÜSİAD Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.

    takvim.com.tr
    TÜSİAD haddini aştı!

    Eski Türkiye özlemiyle hükümete ayar verip siyasi mühendislik yapılmaya çalışan TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" şeklinde ifadelere yer verildi, hükümete siyasi yön tayin edilmeye çalışıldı!



    AÇIKLAMADA FAİZ İNDİRİMİNDEN RAHATSIZLIK VAR!
    Sözde yatırımcı iş adamlarının oluşturduğu dernek üretim ve yatırımdan değil, faizden yana! Öyle ki TÜSİAD, yaptığı açıklamada faiz indirimine karşı olduğunu açık açık belirtti.





    TÜSİAD'ın yazılı açıklaması şu şekilde:
    "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz"



        ZAMANLAMA MANİDAR!
        Açıklamanın zamanlaması ise hayli manidar. Öyle ki erken seçim baskısı için tüm kurumları harekete geçirmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün TÜSİAD başkanıyla görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:



        TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.



        Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!
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            Haberler Güncel Yatırım ve üretim değil faiz isteyen TÜSİAD haddini aştı! Hükümete parmak salladıkları eski Türkiye'yi özlediler
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