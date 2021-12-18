Yatırım ve üretim değil faiz isteyen TÜSİAD haddini aştı! Hükümete parmak salladıkları eski Türkiye'yi özlediler

Eski Türkiye özlemiyle hükümete ayar verip siyasi mühendislik yapılmaya çalışan TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" şeklinde ifadelere yer verildi, hükümete siyasi yön tayin edilmeye çalışıldı!
AÇIKLAMADA FAİZ İNDİRİMİNDEN RAHATSIZLIK VAR!
Sözde yatırımcı iş adamlarının oluşturduğu dernek üretim ve yatırımdan değil, faizden yana! Öyle ki TÜSİAD, yaptığı açıklamada faiz indirimine karşı olduğunu açık açık belirtti.
TÜSİAD'ın yazılı açıklaması şu şekilde:
"Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz"