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    • 17.12.2021 22:28
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    • 17.12.2021 22:28
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    Terör örgütü PKK'nın 'hacker' gruplarına operasyon!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya vurulan ağır darbe örgütün çeşitli faaliyet alanlarında da sürüyor. Ankara'da, PKK/KCK terör örgütü içersinde faaliyet gösteren hacker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.

    DHA
    PKK’nın farelerine operasyon!

    Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'CMG-Team Cold Hackers' isimli hacker gruplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 81 ildeki eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren zanlılardan 9'u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 7'si tutuklanırken; 11'i de serbest bırakıldı.

    15 şüphelinin ise araması devam ediyor.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın 'hacker' gruplarına operasyon!
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