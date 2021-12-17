3. doz aşı zorunlu mu kimler yaptırmalı? Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır? Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı?

Gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve vatandaşlar Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm dünyada görülen ve ülkemizde de rastlanılan yeni koronavirüs varyantı omicrondan dolayı 3. doz aşının randevuya açıldığını ve vatandaşların yaptırması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama oldukça önem taşıyor. Peki 3. doz aşı zorunlu mu kimler yaptırmalı? Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır?
HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN YAPILMALI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tüm vatandaşlarımız, 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı ile hatırlatma dozu olabilecek" dedi
"Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini belirtti.
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.