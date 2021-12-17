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    • 17.12.2021 10:38
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    CHP'li sanatçı Cem Mansur kendisini çirkin bir şekilde kovan Ekrem İmamoğlu'nu aşağıladı: Dünyaya Beylikdüzü penceresinden bakıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2 buçuk yıldır yönetemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'u skandal bir şekilde görevden aldı. İBB’de keyfi bir olarak sık sık değişen daire başkanları dev metropolün ne hale düştüğünü özetler nitelikte. "Kurtulduğum için mutluyum" diyen Mansur, İmamoğlu'nun iş bilmediğini ve liyakatsiz olduğunu vurguladı. Ünlü sanatçı kendilerinden böyle birinin çıkmasına üzüldüğünü belirterek, "özellikle bu yönetime yediremedik" ifadelerini kullandı. Haberlerin detayları...

    takvim.com.tr
    CHP’li sanatçı İmamoğlu’nu aşağıladı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından 2019 yılının Ekim ayında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanan Cem Mansur görevden alındı. İBB, Mansur'u görevden alma gerekçesini "yönetsel fikir ayrılıkları" olarak gösterdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hiçbir alanda yönetemeyen İmamoğlu vizyonsuzluğu ilk kez kendi camiasından tepki gördü. Eş, dost ve çocukluk arkadaşlığı kayırmacılığının had safhaya çıktığını söyleyen Cem Mansur, açtı ağzını yumdu gözünü...

    PKK ve sol terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen Artı TV'deki katıldığı bir programda İmamoğlu'na olan kızgınlığını "Hayal kırıklığı" olarak niteleyen ünlü orkestra şefi Cem Mansur sert eleştirilerde bulunarak İBB'de yönetim zaafiyeti olduğunu savundu.

    Gelen bilgilere göre İmamoğlu'nun kendisinden randevu isteyen Mansur'u reddettiği belirtiliyor.

    "TERBİYESİZCE VE KÜSTAHÇA YAPILAN BİR GECE YARISI DARBESİ"

    Çirkin bir şekilde kovulan Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un açıklamaları şöyle:

    Bu şekilde çok terbiyesizce ve küstahça böyle gece yarısı darbeleriyle bu kadar başarılı giden bir işin yalnız ben değil şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni de öyle bu konuda Türkiye'de bulunabilecek en geniş ufuklu en yaratıcı insandı.

        Aynı günlerde böyle bir gece yarısı darbesiyle görevden uzaklaştırılmaları yani bir iş yapma terbiyesindeki büyük bir soruna işaret ediyor.

        Ve bu görevden alınmadan 2-3 hafta önce Ekrem İmamoğlu'nun kendisi, gözümün önünde talimat verdi genel sekreter yardımcısına: 'Cem Bey'in liderliğinde CRR senfoni orkestrasının düzenli bir orkestra haline gelmesi için toplantılara başlayın.'

        "İNSANLARIN ALTINI OYMAYI TABİ KİMSEYE ÖZELLİKLE BU YÖNETİME YEDİREMEDİK"

        Toplantıya çağrılıp genel sekreter yardımcısı tarafından yarım saat kapıda bekletildikten sonra içeri alınıp görevden alınacağım duyurulduğu zaman bunun orkestra toplantısının olmadığının farkına vardım. Yani çok iki yüzlü çok yalan dolanla böyle insanların altını oyarak bir şey yapmayı tabi kimseye özellikle bu yönetime yediremedik.

        İLK BAŞTA SAVUNANLARIN HEPSİ ARAZİ OLDU

        Ve ilginç olan bana 24 saat beklemeden daha önce randevu veren başkan yok oldu. 'Sakın hiçbir tebligat imzalama. Bu komploya kurban gitme. Hiçbir yazı alma." diyen başdanışmanı yok oldu. Böyle bir arazi olma durumu. Randevu vermeme durumu. Telefonlara çıkmama durumu. En vasıfsız işçiyi işten çıkartırken daha edepli şekilde yapılır bu.

        "DÜNYAYA BEYLİKDÜZÜ PENCERESİNDEN BAKIYOR"

            Ama şeyi de bilmiyorlar, bir orkestra şefinin programı bir veya iki yıl öncesinden belli olur. Hadi gelecek hafta seni görevden aldık diye tabi bilmiyorlar. Yani kültürün başına gelen kişi özellikle dünyaya Beylikdüzü penceresinden bakıyor. Ve bilmiyorlar büyük bir dünya metropolünde kültür işleri nasıl yönetilir? Bütçeler nasıl belirlenir? Tanıtım nasıl yapılır? Sözleşmeler nasıl yapılır? Fakat eskilerin çok sevdiğim bir lafı var; 'Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.'

            "ÇOCUKLUK ARKADAŞLIKLARI YÜZÜNDEN İSTANBUL'UN KÜLTÜR HAYATI ÖNEMLİ ŞEYLER KAYBETTİ"

            Ve orada bilen insanlar vardı. Fakat farklı menfaat ilişkileri, eş dost ilişkileri, çocukluk arkadaşlıkları çerçevesinde İstanbul'un kültür hayatında çok önemli şeyler kaybedildi bu darbeyle."

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            Haberler Güncel CHP'li sanatçı Cem Mansur kendisini çirkin bir şekilde kovan Ekrem İmamoğlu'nu aşağıladı: Dünyaya Beylikdüzü penceresinden bakıyor
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