CHP'li sanatçı Cem Mansur kendisini çirkin bir şekilde kovan Ekrem İmamoğlu'nu aşağıladı: Dünyaya Beylikdüzü penceresinden bakıyor

Aynı günlerde böyle bir gece yarısı darbesiyle görevden uzaklaştırılmaları yani bir iş yapma terbiyesindeki büyük bir soruna işaret ediyor.

Ve bu görevden alınmadan 2-3 hafta önce Ekrem İmamoğlu'nun kendisi, gözümün önünde talimat verdi genel sekreter yardımcısına: 'Cem Bey'in liderliğinde CRR senfoni orkestrasının düzenli bir orkestra haline gelmesi için toplantılara başlayın.'

"İNSANLARIN ALTINI OYMAYI TABİ KİMSEYE ÖZELLİKLE BU YÖNETİME YEDİREMEDİK"