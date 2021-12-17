CHP'li sanatçı Cem Mansur kendisini çirkin bir şekilde kovan Ekrem İmamoğlu'nu aşağıladı: Dünyaya Beylikdüzü penceresinden bakıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından 2019 yılının Ekim ayında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanan Cem Mansur görevden alındı. İBB, Mansur'u görevden alma gerekçesini "yönetsel fikir ayrılıkları" olarak gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hiçbir alanda yönetemeyen İmamoğlu vizyonsuzluğu ilk kez kendi camiasından tepki gördü. Eş, dost ve çocukluk arkadaşlığı kayırmacılığının had safhaya çıktığını söyleyen Cem Mansur, açtı ağzını yumdu gözünü...
PKK ve sol terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen Artı TV'deki katıldığı bir programda İmamoğlu'na olan kızgınlığını "Hayal kırıklığı" olarak niteleyen ünlü orkestra şefi Cem Mansur sert eleştirilerde bulunarak İBB'de yönetim zaafiyeti olduğunu savundu.
Gelen bilgilere göre İmamoğlu'nun kendisinden randevu isteyen Mansur'u reddettiği belirtiliyor.
"TERBİYESİZCE VE KÜSTAHÇA YAPILAN BİR GECE YARISI DARBESİ"
Çirkin bir şekilde kovulan Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un açıklamaları şöyle:
Bu şekilde çok terbiyesizce ve küstahça böyle gece yarısı darbeleriyle bu kadar başarılı giden bir işin yalnız ben değil şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni de öyle bu konuda Türkiye'de bulunabilecek en geniş ufuklu en yaratıcı insandı.