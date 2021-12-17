CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son zamanlarda taktik uygulayarak "helalleşme" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

İKİYÜZLÜ KILIÇDAROĞLU

Sosyal medyada görüntü yayınlayan bir sosyal medya kullancısı, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir video görüntüsü ile paylaştı.