CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son zamanlarda taktik uygulayarak "helalleşme" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.
İKİYÜZLÜ KILIÇDAROĞLU
Sosyal medyada görüntü yayınlayan bir sosyal medya kullancısı, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir video görüntüsü ile paylaştı.
SEÇİM OTOBÜSÜNE BİNEN ÇARŞAFLI TEYZEYE YAPILANLARI UNUTMA
CHP'nin seçim otobüsünde yaşanan olayın görüntülerini yayınlayan bir sosyal medya kullanıcısı, "2009 CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne binen çarşaflı teyzeye yapılanlar... CHP aynı CHP, unutma!" notunu düşerek hatırlatmada bulundu.
YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER KÜFREDİP ÇARŞAFINI ÇEKİŞTİRDİLER
CHP'liler 2009 yılında seçim otobüsüne binen çarşaflı kadına yapmadıklarını bırakmamıştı. Yüzüne tükürmüşler, küfredip çarşafını çektirmişlerdi. 65 yaşındaki kadına reva görülen bu zulüm o dönemde kameralara yansımıştı.