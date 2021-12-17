Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 10:41
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kampa giriyor!

    Son dakika... Başkan Erdoğan, 5 Ekim 2019'da Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısının ardından ara verdiği kamplara yeniden başlayacak. Antalya'da 3 Aralık günü belediye başkanlarıyla kampa girecek olan Başkan Erdoğan'ın gündeminde ekonomideki 6 aylık yol haritası ve 2023 seçimleri gibi önemli başlıklar yer alacak. Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği öğrenildi. İşte haberin detaylar...

    Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kampa giriyor!

    Son olarak 5 Ekim 2019'da Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle iki buçuk senedir toplantı yapılamıyordu.

    804 BELEDİYE BAŞKANI

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 22-24 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Aralık'ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.

    TALEPER VE SORUNLAR

    Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.

        EKONOMİK GELİŞMELER

        Ekonomide önümüzdeki altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

        PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

        Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

        Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği öğrenildi. Kampta ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, tecrübelerini belediye başkanlarına anlatacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni işbirlikleri masada mı?
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kampa giriyor!
            SON DAKİKA