Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı





'55 OLAN İSTASYON SAYISINI 66'YA ÇIKARACAĞIZ'

Tramvay hattı için yapılan çalışmalara değinen Karaismailoğlu, "Birkaç ay içinde inşaat işlerini de tamamlayıp elektromekanik işlerine hız vereceğiz. Yapım çalışmaları sırasında Kayserililere rahatsızlık vermemek için şehir şantiyeciliğinin en iyi örneklerinden birini ortaya koyuyoruz. Mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı'nı şehrimize kazandırarak; Kayseri'nin 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğu 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısını 66'ya çıkaracağız. Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracı ile birlikte Kayseri'nin 69 olan raylı sistem aracı sayısını 74'e yükselteceğiz. Temin ettiğimiz araçlarımızda yerlilik oranı yüzde 61 olacak. Ayrıca güncel ihtiyaçları da öngörerek bisiklet ve scooter bağlama alanları oluşturacağız" ifadelerini kullandı.