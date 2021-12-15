Tunceli'de sadece 6 PKK/KCK'lı terörist sağ kaldı

Kentte İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Terör örgütlerinin kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla başlatılan 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonu, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 kişilik personelle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.
5 yıl önce Ali Boğazı, Ahpanos, Roj Deresi ve Aslıca bölgerindeki terörist sayısı 570'den 6'ya kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.
140 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Tunceli Valiliği'nce yapılan bilgilendirmede, 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda, 2 büyük, 3 orta ve 12 küçük çaplı olmak üzere toplamda 17 operasyon düzenlendiği belirtildi. Ovacık ilçesi kırsalında bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden 3'ünün terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, 2'sinin ise gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirtildi.
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