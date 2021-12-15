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    • Güncel
    • 15.12.2021 13:22
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    • 15.12.2021 13:44
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    Tunceli'de sadece 6 PKK/KCK'lı terörist sağ kaldı

    Tunceli'de, güvenlik güçlerince terörislerin kış üslenmesini önlemeye yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Tunceli Valiliği, 5 yıl önce kırsal alanda sayıları 570'i bulan terörist sayısının 6’ya düştüğünü ve kısa sürede sayının sıfıra düşeceğini bildirdi. Öte yandan Tunceli'de biri sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında imha edilen 140 sığınak ve 19 mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Tunceli’de sağ kalan terörist sayısı açıklandı

    Kentte İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Terör örgütlerinin kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla başlatılan 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonu, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 kişilik personelle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.

    5 yıl önce Ali Boğazı, Ahpanos, Roj Deresi ve Aslıca bölgerindeki terörist sayısı 570'den 6'ya kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.

    140 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    Tunceli Valiliği'nce yapılan bilgilendirmede, 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda, 2 büyük, 3 orta ve 12 küçük çaplı olmak üzere toplamda 17 operasyon düzenlendiği belirtildi. Ovacık ilçesi kırsalında bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden 3'ünün terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, 2'sinin ise gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirtildi.

    SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Ovacık kırsalında "sorumlu" düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Munzur" kod adlı Cihan Söylemez olduğu belirlendi.

        Bu teröristin, uzun süredir Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği ve 26 Eylül 2015'te Tunceli kırsalında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren terörist grup içerisinde olduğu tespit edildi.

        Aynı operasyonda Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu "Veroz" kod adlı Çağla Yeleser ve Tunceli Hozat kırsalında "sorumlu" düzeyde faaliyet yürüten "Jinda Jin" kod adlı Mihriban Ata isimli teröristler de ölü ele geçirildi.

        Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan ve etkisiz hale getirilen diğer iki teröristin ise Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten "Nuda Karker" kod adlı Güldane Karaer ve "Rojin" kod adlı Hasret Ülger olduğu saptandı.

            Güvenlik güçleri operasyonda "Baz Çölemerik" kod adlı Nevzat Demir, "Şervan Partizan" kod adlı Nimet Arşimet ve "Azad Van" kod adlı Akif Bedir isimli teröristleri de etkisiz hale getirerek terör örgütlerine büyük darbe vurdu.

            Kentte silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA) ve helikopter ile uçakların da zaman zaman destek verdiği başarılı operasyonlarda, inleri tek tek imha edilen terör örgütleri lojistik açıdan da zarara uğratıldı.

            Açıklamada, "'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunun başladığı günden itibaren, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA), Kobra tipi taarruz helikopterleri ve iz bulma köpekleri ile güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerinin barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olduğu 140 sığınak ile 19 mağara tespit etti. Sığınak ve mağaralar içinde yaklaşık 2 ton civarında gıda maddesi ile birlikte 2 adet silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sığınakta delil niteliği taşıyan malzemelere de el konulurken sığınaklar imha edildi" denildi.

            KIRSALDA 6 TERÖRİST KALDI

            Kenteki terör unsurlarının kısa sürede tam anlamıyla silineceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

            "Tunceli'de 5 yıl önce Ahpanos Vadisi, Ali Boğazı, Mercan Vadisi, Aslıca ve Roj ile Kutu Deresi bölgelerinde 5 yıl önce 570 terörist vardı. Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla bu sayı 15'e düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Ovacık kırsalında gerçekleşen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda kırsal alanda toplamda 6 terörist kaldı onların da hareket edebileceği kabiliyeti yok. Teslim olmazlarsa eğer kısa sürede hepsi etkisiz hale getirilecek ve kırsalda terörist sayısı sıfıra düşecek." Ayrıca Tunceli'de son 5 yılda terör örgütüne katılımın olmadığı da belirtildi.

            İŞTE PKK'LI TERÖRİSTLERDEN ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

            Güvenlik güçlerince bu sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 9 kalaşnikof tüfek, makinalı tüfek, Sig Sauer tabanca, av tüfeği, 12 savunma tipi el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 866 kalaşnikof tüfeği fişeği, 144 makinalı tüfek fişeği, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, 11 makinalı tüfek fişeği kovanı, 7 av tüfeği fişeği, 33 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, iki G3 piyade tüfeği şarjörü, Sig Sauer tabanca şarjörü, 4 bixi mayonu, gece görüş dürbünü, 2 büyük telsiz, 7 el telsizi, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 M-16 piyade tüfeği kütüklüğü, 4 kalaşnikof tüfeği kütüklüğü, bomba yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, 1406 metre elektrik kablosu, 2 el dürbünü, jeneratör, 26 büyük tüp, 29 piknik tüpü, elektronik cihaz, elektronik verici, 56 spor ayakkabı, 22 leşker kıyafeti, 62 pil bloğu, 346 pil, 15 sırt çantası, 12 elektrikli fünye, akü, 6 el feneri, 11 uyku tulumu, 2 dürbün çantası, 13 örgütsel doküman, 3 bağlantı kablosu, 7 araç şarj cihazı başı, 26 veri aktarım soketi, 20 şişe serum, 26 RPG-7B roketatar mühimmatına ait harp başlığı muhafaza kutusu olmak üzere çok sayıda temizlik, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

            Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

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