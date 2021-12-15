Tunceli'de sadece 6 PKK/KCK'lı terörist sağ kaldı

"Tunceli'de 5 yıl önce Ahpanos Vadisi, Ali Boğazı, Mercan Vadisi, Aslıca ve Roj ile Kutu Deresi bölgelerinde 5 yıl önce 570 terörist vardı. Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla bu sayı 15'e düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Ovacık kırsalında gerçekleşen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda kırsal alanda toplamda 6 terörist kaldı onların da hareket edebileceği kabiliyeti yok. Teslim olmazlarsa eğer kısa sürede hepsi etkisiz hale getirilecek ve kırsalda terörist sayısı sıfıra düşecek." Ayrıca Tunceli'de son 5 yılda terör örgütüne katılımın olmadığı da belirtildi.

İŞTE PKK'LI TERÖRİSTLERDEN ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Güvenlik güçlerince bu sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 9 kalaşnikof tüfek, makinalı tüfek, Sig Sauer tabanca, av tüfeği, 12 savunma tipi el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 866 kalaşnikof tüfeği fişeği, 144 makinalı tüfek fişeği, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, 11 makinalı tüfek fişeği kovanı, 7 av tüfeği fişeği, 33 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, iki G3 piyade tüfeği şarjörü, Sig Sauer tabanca şarjörü, 4 bixi mayonu, gece görüş dürbünü, 2 büyük telsiz, 7 el telsizi, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 M-16 piyade tüfeği kütüklüğü, 4 kalaşnikof tüfeği kütüklüğü, bomba yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, 1406 metre elektrik kablosu, 2 el dürbünü, jeneratör, 26 büyük tüp, 29 piknik tüpü, elektronik cihaz, elektronik verici, 56 spor ayakkabı, 22 leşker kıyafeti, 62 pil bloğu, 346 pil, 15 sırt çantası, 12 elektrikli fünye, akü, 6 el feneri, 11 uyku tulumu, 2 dürbün çantası, 13 örgütsel doküman, 3 bağlantı kablosu, 7 araç şarj cihazı başı, 26 veri aktarım soketi, 20 şişe serum, 26 RPG-7B roketatar mühimmatına ait harp başlığı muhafaza kutusu olmak üzere çok sayıda temizlik, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.