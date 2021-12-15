Son dakika: THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Kararda, 1 Eylül 2021'de Cenap Aşçı'nın dilekçesine yer verilirken, "orman yangınlarında pek çok mecranın THK ve özellikle şahsını odağa koyduğu, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsının kurban edilmek istendiği" ifadelerine yer verilirken, "çalışmalarının karşılığında ağır haksız ithamlarda bulunduğu için şahsının üzüldüğünü, çalışmalarının karşılığının bu olmadığı" sözleri bulundu.