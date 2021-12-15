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    • Güncel
    • 15.12.2021 07:02
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    • 15.12.2021 07:02
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    Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!

    Tunceli’de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK’nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde taciz atışı yapan teröristler de nokta atışıyla vuruldu. Sızma girişiminde bulunduğu belirlenen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!

    PKK'ya yönelik başlatılan 'Kış Harekâtı' kapsamındaki 'Eren operasyonları' devam ederken, Tunceli'de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün operasyon görüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi.


    Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu. Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.



    Bu arada MİT, 7 Aralık'ta İran-Irak sınırında yer alan ve PKK'nın sözde tepe yöneticilerinin yer aldığı Kandil bölgesine SİHA ile gerçekleştirdiği nokta operasyonda, yönetici kadrosunda yer aldıkları belirlenen 2 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

        SURİYE UYRUKLU TERÖRİST YAKALANDI
        Sabah'ta yer alan habere göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde Suriye-Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt'te düzenlenen operasyonla yakalandı.



        TACİZ ATIŞI YAPAN TERÖRİSTLER DE NOKTA ATIŞIYLA VURULDU
        Barış Pınarı bölgesinde taciz atışı yapan teröristler de nokta atışıyla vuruldu. Sızma girişiminde bulunduğu belirlenen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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