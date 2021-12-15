Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!



Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu. Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.