15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nı kana bulayacaklardı! Yeni detaylar ortaya çıktı! Bombalara bağlı telefonlara Kandil’den 37 kez arama

Saldırı girişiminin arka planı aydınlatılırken, deşifre edilen dijital materyallerdeki bulgulara göre büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. O tarihlerde güvenlik unsurlarınca, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve çevresinde Covid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen Ramazan A. (25) ile İbrahim Z. (27), polis unsurlarını görünce sigara paketlerine gizlenmiş içinde 4 kilo 707 gram ağırlığında PETN türü patlayıcı bulunan spor çantayı bir otomobilin altına atıp kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu her iki zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.