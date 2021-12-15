15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nı kana bulayacaklardı! Yeni detaylar ortaya çıktı! Bombalara bağlı telefonlara Kandil’den 37 kez arama
28 Nisan 2021 tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı kana bulamaya çalışan PKK'lıların hain pususu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Kandil'in talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesinden gönderilen 4 kilo 707 gram ağırlığındaki bombalar imha edilirken, patlayıcılara bağlı 4 ayrı telefon hattı Irak'ın kuzeyindeki Kandil kampından ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'dan 37 kez arandığı, ancak frekans boğucu (jammer) cihaz sayesinde sinyal düşmeyen tuzakların harekete geçmediği ve fünyeyi ateşlemediği belirlendi.
Saldırı girişiminin arka planı aydınlatılırken, deşifre edilen dijital materyallerdeki bulgulara göre büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. O tarihlerde güvenlik unsurlarınca, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve çevresinde Covid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen Ramazan A. (25) ile İbrahim Z. (27), polis unsurlarını görünce sigara paketlerine gizlenmiş içinde 4 kilo 707 gram ağırlığında PETN türü patlayıcı bulunan spor çantayı bir otomobilin altına atıp kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu her iki zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
A. ve Z.'ye "kuryelik" yaptırdığı ileri sürülen 39 yaşındaki Yaşar S. de aynı gece Bakırköy'de Terörle Mücadele Polisince gözaltına alınmıştı.
Taşıdıkları çantada 'silah' olduğunu zannettiklerini ifade eden sanıkların, terör örgütü PKK/YPG üyesi Esat K.'nın Suriye'den verdiği talimat ile hareket ettikleri, illegal yollarla yurda getirilen patlayıcı maddelerin terminaldeki eylemde kullanılmasının tasarlandığı belirlendi.
ÖRGÜTÜN YENİ YÖNTEMİ, SUÇA KARIŞMAMIŞ KİŞİLERİ İNTİHAR EYLEMİNDE KULLANMAK
Eylemin Kandil'de tasarlanıp Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da şekillendiği ortaya çıkarken, kirli planın kodları istihbarat birimlerince tek tek çözüldü. MİT ve TSK unsurlarınca Irak ve Suriye topraklarında yürütülen operasyonlarda sözde lider kadrosuna vurulan ağır darbe PKK içinde kaos oluştururken, giderek köşeye sıkışan örgütün tepe kadrosu, sansasyonel eylem için alt kadrolara baskı üstüne baskı uyguladı.
İşte tam da burada örgütün Suriye kolu PYD/YPG devreye girdi. Eylem için kullanılacak 4 kilo 707 gram PETN tipi patlayıcı, Kamışlı kentinde PYD/YPG kamplarından Esat K. tarafından temin edilerek hazır hale getirildi. Dağ kadrolarınca hazırlanıp düzeneklerle kurulan bu bombalar illegal yollarla Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Suruç'tan yurda sokuldu.