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    • 15.12.2021 13:19
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    Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? THK Başkanı Ali Yüksel'in biyografisi!

    Son dakika haberine göre Türk Hava Kurumu Başkanlığına Ali Yüksel getirildi. Peki Yeni Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte THK Başkanı Ali Yüksel'in biyografisi!

    takvim.com.tr
    Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir?

    Son dakika! Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel oldu. Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar ile Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına Yüksel getirildi. Peki Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? THK Başkanı Ali Yüksel'in biyografisi haberimizde!

    THK BAŞKANI ALİ YÜKSEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel oldu. Ancak Yüksel'in biyografisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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    Haberler Güncel Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? THK Başkanı Ali Yüksel'in biyografisi!
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