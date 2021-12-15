Son dakika! Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel oldu. Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar ile Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına Yüksel getirildi. Peki Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? THK Başkanı Ali Yüksel'in biyografisi haberimizde!

THK BAŞKANI ALİ YÜKSEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel oldu. Ancak Yüksel'in biyografisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer verilecektir.