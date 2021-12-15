Son dakika: RTÜK'ten Exxen'e şok ceza! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı kaldırılacak mı?

HALK TV'YE İKİ AYRI YAPTIRIM

Halk TV'nin ilk dosyası 'Açıkça' programına ilişkindi. Programda konuklar arasında geçen 'Bakın hainlik aranıyorsa, ihanet aranıyorsa ihanet burada. Şunu sana sağlayan sana bunu veren bu rejime, Cumhuriyete, üstelik onun anayasasına göre görevlendirildiğin halde o anayasayı ihlal ederek, laiklik ilkesi doğrultusunda görev yapman gerekirken laikliği alaşağı edip her fırsatta onu yok etmeye çalışırken bu ülkenin anayasal düzenine ihanet ediyorsunuz.' şeklindeki ifadelerle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik yapılan açıklamaların kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığı, yayın sırasında kullanılan bu ifadelerin dürüst, kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu kanaatiyle Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulandı. 'İki Yorum' isimli programı da görüşen Üst Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında eleştiri sınırlarını aşan açıklamalardan dolayı Halk TV'ye idari para cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yine eleştiri sınırlarını aşan ifadelerin kullanıldığı Tele 1'in 'Demokrasi Arenası' programı da Üst Kurul toplantısında yaptırıma uğradı.

DMAX'A SİGARA CEZASI

Kanalın 'Bagaj Savaşları' isimli belgeselinde hiçbir önlem alınmadan sigara içme ve duman görüntülerinin ekrana getirildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı DMAX'a da idari para cezası uyguladı.