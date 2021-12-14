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    • Güncel
    • 15.12.2021 06:11
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    • 15.12.2021 06:18
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    Son dakika: Antalya okullar tatil mi? 15 Aralık Çarşamba Antalya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?

    Türkiye genelinde şiddetli yağışlar etkili oluyor ve bu kapsamda okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. Antalya'da da yağışlar etkisini gösteriyor. Valilik kararının olup olmadığı ve okulların tatil edilip edilmeyeceği bu nedenle merak ediliyor. Peki, Antalya okullar tatil mi? 15 Aralık Çarşamba Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

    Antalya’da okullar tatil mi?

    Antalya'da yaşayan yüz binlerce öğrenci okulların bugün tatil edilip edilmediğini merak ediliyor. Antalya Valiliği'nden konu hakkında bir son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, Antalya okullar tatil mi? 15 Aralık Çarşamba Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...

    ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    15 Aralık Çarşamba bugün okulların tatil olup olmayacağına dair henüz valilikten bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

    HAVA NASIL OLACAK?

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) yer yer karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    ADANA 11°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        ANTALYA 11°C, 15°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY 9°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        ISPARTA 5°C, 7°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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        Haberler Güncel Son dakika: Antalya okullar tatil mi? 15 Aralık Çarşamba Antalya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?
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