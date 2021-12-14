Son dakika: Antalya okullar tatil mi? 15 Aralık Çarşamba Antalya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?

Antalya'da yaşayan yüz binlerce öğrenci okulların bugün tatil edilip edilmediğini merak ediliyor. Antalya Valiliği'nden konu hakkında bir son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, Antalya okullar tatil mi? 15 Aralık Çarşamba Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...
ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
15 Aralık Çarşamba bugün okulların tatil olup olmayacağına dair henüz valilikten bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.
HAVA NASIL OLACAK?
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) yer yer karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı