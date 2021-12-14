Son dakika: Antalya okullar tatil mi? 15 Aralık Çarşamba Antalya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?

HAVA NASIL OLACAK?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) yer yer karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı