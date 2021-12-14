Başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan riyakarlık: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuştu.
En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, 'Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik' diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir programda ise başörtüsünü 'bir metrelik bez parçası' olarak tanımlamıştı.
VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.
DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.
CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.