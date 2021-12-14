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    • 14.12.2021 23:36
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    Başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan riyakarlık: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında helalleşme açılımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu, en çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade etti.

    Başörtüsüne bez parçası diyen KK’dan riyakarlık!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuştu.


    En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, 'Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik' diye konuştu.



    Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir programda ise başörtüsünü 'bir metrelik bez parçası' olarak tanımlamıştı.




    VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
    2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

    DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

    CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



        KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
        2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.



        "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
        Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.
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        Haberler Güncel Başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan riyakarlık: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum
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