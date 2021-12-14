Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2021 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 23:07
    ABONE OL

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'te yaptığı seviyesiz el hareketini savundu!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı ahlak dışı el hareketine ilişkin, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' savundu.

    Kılıçdaroğlu seviyesizliğini savundu!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı.


    İşte Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı o seviyesiz hareket




    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal gelişmeyi, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diyerek savundu.




    "KONUŞURKEN HANGİ EL HAREKET YAPACAĞIM DEMEZSİNİZ"
    Haber Global canlı yayınında, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' belirtti.
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'te yaptığı seviyesiz el hareketini savundu!
            SON DAKİKA