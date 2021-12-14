CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'te yaptığı seviyesiz el hareketini savundu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı o seviyesiz hareket
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal gelişmeyi, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diyerek savundu.
"KONUŞURKEN HANGİ EL HAREKET YAPACAĞIM DEMEZSİNİZ"
Haber Global canlı yayınında, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' belirtti.