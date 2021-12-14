Tezkereye "hayır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür de Selo'nun terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan: CHP açısından bir ilkti

Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, PKK'nın yayın organında kaleme aldığı yazıda, CHP'nin, PKK'yı korur nitelikteki tavrından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Demirtaş, yazısında, "CHP Kürt sorununun çözümü için TBMM'yi adres gösterince hem biraz olsun iyimserlikle karşılandı, hem de KCK eş başkanlığı düzeyinde politik teşvik temelinde destek gördü. Ve bir de teskereye hayır dediği için… Kürt halkı açısından önemliydi ve CHP açısından bir ilkti. Destek görmeyi hak etti" dedi.