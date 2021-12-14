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    • 15.12.2021 09:06
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    MEB son dakika duyurular: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?

    Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları için öğrenciler araştırmalara başladı. 10 Aralık'ta sona eren sınavların ardından öğrenciler MEB'den gelecek son dakika açıklamalara odaklandı. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    AÖL sınavları hakkında araştırmalar başladı. 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında online olarak yapılan Açık Lise sınavlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatını sürdüren on binlerce kişi, 1. dönem sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamalara odaklandı. Peki, AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulan. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

    SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

    1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

        3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

        * 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

        * 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

        * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

        * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

        Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

            AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

            Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

            Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

            Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

            Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

            Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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            Haberler Güncel MEB son dakika duyurular: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?
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