MEB son dakika duyurular: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınavları hakkında araştırmalar başladı. 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında online olarak yapılan Açık Lise sınavlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatını sürdüren on binlerce kişi, 1. dönem sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamalara odaklandı. Peki, AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulan. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.
SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.