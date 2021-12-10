CHP, "Kürdistan'a özgürlük" provokasyonu yapan HDP'li Nusrettin Maçin'i korudu

'HAYIR'IN BEDELİNİ TAŞIYACAKSINIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Suriye ve Irak tezkerelerine hayır oyu vermesini gündeme getirdi. Soylu, "Bunu hayatınız boyunca bir bedel olarak taşıyacaksınız. Hatay, Kilis, Antep, Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin, Kızıltepe buralara tam 550 roket geldi, onlarca insan hayatını kaybetti. Size bir şey söylemek istiyorum, tarihi bir bedelle karşılaşacaksınız. HDP'yle beraber tuttuğunuz politikalar sizi tarihin hezimetiyle ve bir vicdan sorumluluğuyla karşı karşıya bırakacak" tepkisini gösterdi. Soylu, terörle mücadeledeki son rakamları da açıkladı. Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda terörle mücadele verdiğini belirten Soylu, "Terörist sayısı Türkiye'de 160'ın altına düştü. Şu anda 5 metre, 10 metre kar var, evlatlarımız oradan çıkmıyorlar. Beş yılda tam 2 bin 80 kişi teslim oldu" dedi.

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