Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu neden öldü? Hasan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli?

HASAN KALYONCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MHPli Hasan Kalyoncu 1969 Trabzon doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Vakfıkebir'de tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına öğretmen olarak başladı ve daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

Süleyman Demirel Üniversitesinde, yüksekokul müdürlüğü, senato üyeliği, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı yaptı ve çeşitli kurullarda üyelik görevinde bulundu. Ege Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevi yaptı. Su kirliliğinin ekolojik yönden belirlenmesi konusunda birçok çalışması vardır. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bu konularda çeşitli projelerde danışmanlık yaptı.

Yüze yakın bilimsel makalesi yayınlandı. Çeşitli ulusal projelerde görev aldı ve lisansüstü tezler tamamladı. Dil eğitimi, konferans, sempozyum gibi faaliyetler için yurt dışında 10 faklı ülkede bulundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Türk Eğitim Sen'de ve Türkiye Kamu Çalışanlar Vakfı'nda yöneticilik yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Kalyoncu, evli ve bir çocuk babasıdır.