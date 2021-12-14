Konya’da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun hakim karşısına çıkıyor

Soruşturma kapsamında katil zanlısı Mehmet Altun dâhil 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan diğer sanıklardan Yahya, Ali ve Ramazan Çalık, İbrahim, Lütfi ve oğlu Ali, Veli ve oğlu Ali, Ayşe ve Harun Keleş'in oğlu Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca tüm sanıklar için 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Katil zanlısı Mehmet Altun'un eşi Zehra, babası İbrahim, annesi İsmahan Altun kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle, diğer 10 sanık da soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.

İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK