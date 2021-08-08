Konya'da 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un 11 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı! Tüfekle...

Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun'un iki aile arasındaki husumetin başladığı 11 yıl önce verdiği ifade ortaya çıktı.
11 YIL ÖNCEKİ İFADE!
Sabah'ın haberine göre; yaşanan olayda, kendisini belediyede memur olarak tanıtıp, girdiği evin bahçesinde aynı aileden 4'ü kadın 7 kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra kaçtığı Bozkır ilçesindeki mezarlıkta 5 gün sonra yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun'un ifadesinde o dönem Organize Sanayi Bölgesinde gece mesaisinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
"POLİSE GİTMEDİK"
Katil zanlısı Altun, ifadesinde; 11 yıl önce de Dedeoğlu ailesiyle tartışmada yine silaha başvurduğu ortaya çıktı.