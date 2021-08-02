Hayatını kaybeden Dedeoğulları'nın akrabası konuştu: Kimse bizi bölmeye kalkmasın

Konya'daki vahşi cinayette 7 kişiyi öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor. Son dakika haberine göre aracını terk ettiği Seydişehir ilçesi yakınlarındaki dağlık araziye kaçtığı değerlendiren katil zanlısı Mehmet Altun'u bulmak için jandarma Özel Timleri ve Polis Özel Harekat ta aramalara destek veriyor. Ayrıca jandarmanın iz takip köpekleri ve Adana'dan getirilen polis iz takip köpeği de aramalara katıldı.
Katil zanlısının evinde yapılan aramada ele geçirilen kirli kıyafetler de hassas burun köpeklere koklatıldı. Aramalarda kadavra köpeklerinden de yararlanılıyor. Katil zanlısının olabileceği değerlendirilen arazide Ankara'dan kalkan gece görüşlü termal kameralı İHA'lar, gece görüşlü dronelar da kullanılıyor.
Yerden de sürekli olarak polis eşliğinde 24 saat boyunca arazi taraması yapılıyor. Bozkır ilçesi doğumlu olan katil zanlısının ilçede yaşayan yakınlarının evlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 8 aylık hamile olan eşinin de eşinin psikolojik olarak rahatsızlıkları olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadığı kaydedildi.
AİLENİN TEK FERDİ O GÜN ANKARA'YA GİTMİŞ
Öte yandan 6 çocuk sahibi Dedeoğulları ailesinin İngiltere'de yaşayan oğulları Çetin, Kurban Bayram'ı tatilini geçirmek için Konya'daki ailesinin yanına gelmişti. Çetin Dedeoğulları katliamın olduğu gün öğle saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra 14.30 treniyle Ankara'ya gitti. Sabah'ın haberine göre Ukrayna üzerinden yaşadığı İngiltere'ye gitmek üzere Esenboğa Havalimanında uçağının kalkmasını beklerken acı haberi alan Dedeoğulları tekrar Konya'ya geldi.