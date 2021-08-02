Hayatını kaybeden Dedeoğulları'nın akrabası konuştu: Kimse bizi bölmeye kalkmasın

Konya'daki vahşi cinayette 7 kişiyi öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor. Son dakika haberine göre aracını terk ettiği Seydişehir ilçesi yakınlarındaki dağlık araziye kaçtığı değerlendiren katil zanlısı Mehmet Altun'u bulmak için jandarma Özel Timleri ve Polis Özel Harekat ta aramalara destek veriyor. Ayrıca jandarmanın iz takip köpekleri ve Adana'dan getirilen polis iz takip köpeği de aramalara katıldı.





Katil zanlısının evinde yapılan aramada ele geçirilen kirli kıyafetler de hassas burun köpeklere koklatıldı. Aramalarda kadavra köpeklerinden de yararlanılıyor. Katil zanlısının olabileceği değerlendirilen arazide Ankara'dan kalkan gece görüşlü termal kameralı İHA'lar, gece görüşlü dronelar da kullanılıyor.