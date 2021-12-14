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    • Güncel
    • 14.12.2021 09:40
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    • 14.12.2021 09:45
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    Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika "Omicron" açıklaması

    Sağlık Bakanlığı: COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika "Omicron" açıklaması
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