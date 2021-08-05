Son dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden Mehmet Altun tutuklandı!

Konya'da Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin silahla öldürdürkten sonra mezarlıkta yakalanan ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yaşanan arbedede yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı.
OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI
Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası geniş kapsamlı çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
İncelenen görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayla aile fertlerini vurması yer alıyor.