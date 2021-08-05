Son dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden Mehmet Altun tutuklandı!

"ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇSİNLER DİYE GİTTİM"

İki aile arasında uzun yıllar öncesine dayanan husumet ve geçtiğimiz aylarda çıkan kavga nedeniyle Mehmet Altun'un, aralarında ablası ve eniştesinin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 şüpheliden 4 kişi daha sonra serbest kaldı. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un, yakınlarının adına olay günü Yaşar Dedeoğulları'nın evine giderek kendisinin belediyede memur olduğunu ve bütün ailenin bir araya gelmesi gerektiğini söylediği, daha sonra ailedekilerin kendisini tanıması üzerine yanında bulunan tabancayla evdekileri karşısına oturtmasının ardından şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde imza atmalarını istediğini söylediği ileri sürüldü.

Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un ilk bilgilere göre, öldürme kastının olmadığını, oraya sadece şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittiğini söylediği, tabancasını da tedbir amaçlı yanına aldığını, evdeki yangını da güvenlik kamerası kayıt cihazını yakabilmek için çıkardığını söylediği iddia edildi.