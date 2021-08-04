Son dakika: Konya katliamının faili Mehmet Altun, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandı

Türkiye günlerdir Konya'da yaşanan katliamı konuşuyor. Mehmet Altun, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki evde Dedeoğulları ailesinden anne baba ve 5 çocuğunu öldürerek kayıplara karıştı.
BOZKIR KIRSALINDA YAKALANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.
Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.
KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.