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    • Yaşam
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    • 04.08.2021 18:39
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    Son dakika: Konya katliamının faili Mehmet Altun, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandı

    Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi acımasızca öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, saklandığı Bozkır ilçesi kırsalında yakalandı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

    Konya katliamının faili Mehmet Altun yakalandı

    Türkiye günlerdir Konya'da yaşanan katliamı konuşuyor. Mehmet Altun, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki evde Dedeoğulları ailesinden anne baba ve 5 çocuğunu öldürerek kayıplara karıştı.

    BOZKIR KIRSALINDA YAKALANDI
    Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.


    Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.




    KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
    Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.



        14 KİŞİDEN 10'U TUTUKLANDI
        Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.



        11 YIL ÖNCE DE SALDIRMIŞ
        Katil zanlısının 11 yıl önce yaşanan kavgada da tüfekle ateş ettiği ancak olayda kimsenin yaralanmadığı ortaya çıktı. Kavgadan sonra Altun hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

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