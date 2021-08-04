Son dakika: Konya katliamının faili Mehmet Altun, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandı







KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.