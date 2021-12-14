İşte CIA ajanı Henri Barkey ile buluşan CHP'li: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'nin ipliğini pazara çıkarttı.





Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz, Henri Barkey'le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey'le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan. CHP olarak buna sessiz kalacak mısınız? Ben burada iftira atmıyorum. Amerika'da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşlar kimle görüştüyse FARA'ya kaydeder. FARA kayıtlarına bakın, temsilcinizin görüştüğünü orada görürsünüz. ABD'nin kayıtlarında var." bilgisini paylaştı.



Peki kim bu Henri Barkey? CHP, CIA ajanı Barkey ile neden ve ne zaman görüştü? İşte kirli ilişkinin perde arkası...



ÖZCAN-BARKEY BULUŞMASI

CHP'nin, FETÖ'nün kalkışması öncesinde ve sonrasında ABD'de yoğun bir görüşme trafiğine imza attığı ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre CHP'nin resmi temsilcisi Fazlı Yurter Özcan darbe girişiminden 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'nda sır ziyaretlere imza attı. Darbede sonra ağustos ayında da Özcan'ın görüşme trafiği devam etti. CHP temsilcisinin görüşme listesinde darbe destekçilerinden, CIA uzantılı sözde sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda isim ve kurum var.



5 BİN 500 BELGENİN ARASINDAN ÇIKTI

ABD'de lobi faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar, bu kapsamda yaptığı görüşmeleri ve yaptığı harcamaları 6 ayda bir Adalet Bakanlığı'na bildiriyor. Bakanlık ise FARA(Yabancı Kayıt Kanunu) olarak bilinen belgeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Arap gazeteci ve aktivist gençlerin 2014 yılında kurduğu medya ve araştırma sitesi "Sasapost" bu resmi belgeler üzerinden "Washington'a Hac" isimli bir rapor yayınladı. Sasapost ekibi, aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 ülkenin ABD'de yürüttüğü lobi faaliyetlerinin izini sürdü ve 5 bin 500 belge 431 sözleşmeyi inceleyerek çarpıcı raporlara imza attı. Ekibin Türkiye dosyasında hazırladığı başlıklardan birisi de "CHP'nin Washington'daki lobi" faaliyetleri oldu.



DARBEDEN ÖNCE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Merkezin yayınladığı resmi belgelere göre CHP'nin resmi ABD'deki resmi Temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, lobi faaliyetleri kapsamında onlarca görüşme gerçekleştirdi. Ancak en yoğun ve dikkat çekici görüşme trafiğine 2016 yılında 15 Temmuz kısa bir süre önce ve sonra imza attı. Darbeden 2,5 ay önce, 12-14 Nisan 2016 tarihleri arasında 2 parti yöneticisi Washington'ta kulisleri yoklayan Özcan, darbe girişiminden önce bir kez daha ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kapısını aşındırdı.





PENTAGON'DA KİMİNLE NE GÖRÜŞTÜ?

Özcan, darbeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de terörle mücadele ve iç politika dosyası üzerinde çalışan Kidnard Raymond ile bir araya geldi. FETÖ'cülerin kalkışmasına saatler kala Özcan bir kez daha sahne aldı. Özcan, 14 Temmuz'da ABD Savunma Bakanlığı'nda sır bir görüşme gerçekleşti. Özcan'ın bu ziyarette kiminle, hangi konuda görüştüğü merak konusu oldu.



CIA'in arka bahçesinde



Özcan'ın darbe girişimi sonrası 8 Ağustos'ta görüştüğü isimler listesindeki bir diğer isim ise Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) Richard Kraemer. Türkiye'de adı sı ksık duyulan vakıflardan birisi. ABD gizli servisi CIA'ın arka bahçelerinden birisi olan vakıf, Türkiye'deki birçok muhalif basın yayın oganını fonluyor. Özellikle FETÖ'cü darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılı başlangıcından itibaren bu fonu 6 kat artıran vakıf, Gezi olaylarında aktif rol alan STK'lara da para akıttığı iddia ediliyor.





ABD Adalet Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan belgede Özcan'ın görüşme trafiği gün gün gösterildi.



FETÖ TETİKÇİSİ DE LİSTEDE

15 Temmuz'dan 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'na giden Yurter Özcan, darbe girişiminden sonra da nefes kesen bir görüşme trafiğine imza attı. FARA belgelerine göre 3 Ağustos'ta dünyadaki tüm Yahudi teşkilatlarının "Çatı Örgütü" olan Bnai Brith'in Başkan Yardımcısı Dan Mariaschin ile görüşen Özcan, aynı gün ABD ile İsrail Devleti ilişkilerine yön veren Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ni (AIPAC) ziyaret etti. Özcan'ın 3 Ağustos temasları bununla da sınırlı kalmadı.