



Erdoğan: "Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu ülkeye hizmet edemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber'deki bir canlı yayınında, Recep Gürkan'ın daha önce AK Parti'ye girmeye çalıştığını, ancak 'AK Parti'ye yakışmayacak bir şahıs' olduğu gerekçesiyle partiye alınmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "36 yıl önce haberdar değildik" diyor "Şimdi haberimiz var diye eğleniyor". FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor. Bütün bu olanlardan haberdar. Genel başkanları zaten çay ve kahve eşliğinde darbeyi izliyor. Birbirlerinden farkı yok. Al birini vur ötekine, durum bu" ifadelerini kullanmıştı.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de halka hitabı sırasında, Gürkan'ı hedef göstererek, "Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu ülkeye hizmet edemez" diyerek, ağır ifadeler kullanmıştı.

Öte yandan, söz konusu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetiminden bugüne kadar söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekici olarak adlandırılıyor.