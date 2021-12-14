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    • 15.12.2021 09:47
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    Hastane randevusu olanlar dikkat: Bugün doktorlar çalışacak mı? 15 Aralık'ta hastaneler, aciller açık mı?

    Hekimlerin 15 Aralık Çarşamba günü greve gideceklerinin açıklanması üzerine hastanede randevusu olan vatandaşlar bugün doktorlar çalışacak mı, hastaneler, aciller, poliklinikler açık olacak mı? 15 -16 Aralık'ta aciller açık mı? sorularının yanıtlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki doktorların hepsi greve gidecek mi? İşte konuya dair son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    15 Aralık’ta hastaneler, aciller açık mı?

    Sendikalara bağlı doktorların grev yapma kararı almasının ardından polikliniklere gitmek isteyenler, hastane randevusu olan vatandaşlar 15 Aralık'ta yapılacak grev nedeniyle doktorların çalışıp çalışmayacağı, hastanelerin ve acillerin açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki; Bugün doktorlar çalışacak mı, hastaneler, aciller, poliklinikler açık olacak mı? 15 -16 Aralık'ta aciller açık mı? İşte cevapları...

    YARIN DOKTORLAR ÇALIŞACAK MI? 15 ARALIK'TA HASTANELER, ACİLLER, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

    Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev kararı aldı. HEKİM-SEN'e üye olan doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün grev yapacak.

    HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na üye doktorlar da 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

        Diğer yandan özlük haklarına ilişkin düzenleme, Sağlık Komisyonu'nda daha geniş çaplı şekilde görüşülecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.
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