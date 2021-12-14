31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün? Yılbaşına sayılı günler kaldı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Yılbaşına az bir süre kala hazırlıklarına son sürat devam eden vatandaşlar 31 Aralık ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında yasak ilan edilmişti. Vatandaşlar bu yıl da yasak koyulacak mı sorusunu araştırıyor. Pek; Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Yanıtları haberimizde...