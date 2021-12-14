31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün? Yılbaşına sayılı günler kaldı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Yılbaşına az bir süre kala hazırlıklarına son sürat devam eden vatandaşlar 31 Aralık ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında yasak ilan edilmişti. Vatandaşlar bu yıl da yasak koyulacak mı sorusunu araştırıyor. Pek; Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Yanıtları haberimizde...
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?
31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2021 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda henüz bir karar alınmış değil.
2020 yılında salgının etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl için bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.
31 ARALIK TATİL OLACAK MI, TAM MI YARIM MI?
31 Aralık Cuma günü resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık'ta yarım ve ya tam gün tatil yapılması beklenmiyor.