CHP'li Yılmaz Özdil'den skandal rakı yazısı: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

Mustafa Kemal Atatürk tüccarı Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yine toplumda infial oluşturacak sözler sarf etti. Özdil bugün bugünkü yazısında Rumlar'a ve yaptıkları mezelere methiyeler düzdü. Şirazeyi kaçıran Özdil, "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" dedi.