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    • 14.12.2021 14:33
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    • 14.12.2021 14:51
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    CHP'li Yılmaz Özdil'den skandal rakı yazısı: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

    CHP'nin kara propagandacı isimlerinden Mustafa Kemal Atatürk simsarı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında skandal ifadeler kullandı. Türk milletini rakıcı gösteren Özdil, Kıbrıs'ın bir mezeye Rumlara verileceğini belirtti. Haberin detayları...

    CHP’li Özdil: Kıbrıs’ı Rumlara veresin gelir

    Mustafa Kemal Atatürk tüccarı Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yine toplumda infial oluşturacak sözler sarf etti. Özdil bugün bugünkü yazısında Rumlar'a ve yaptıkları mezelere methiyeler düzdü. Şirazeyi kaçıran Özdil, "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" dedi.

    Toplumda "Yalan makinesi" diye tarif edilen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında tartışmalara neden olacak ifadelere yer verdi. Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Özdil, Rumlara övgü dolu sözler kullandı.

    "RAKI BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ ÖRGÜTTÜR"

    Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil'in uydurma yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

    "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"

    Gündemi sarsan sözleri sonrası Özdil büyük tepki topladı. İşte o tepkileri bazıları:

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