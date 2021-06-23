SBK, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve kara para... "CHP’nin öyle bir yapısı var ki asla bu skandallar konuşulmuyor"

A Haber'de Yılmaz Özdil – Uğur Dündar tartışmasıyla alevlenen CHP medyasındaki kara para skandalı değerlendirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun 'tatil bana yakışıyor' sözünden mülhem bir cümle üretecek olursak CHP'ye bunlar yakışıyor, işin kötü tarafı CHP'de yadırganmıyor da bunlar.

CHP'NİN SKANDALI ÖRTME GAYRETİ!

CHP'nin öyle bir yapısı var ki asla bu skandallar konuşulmuyor, 'dost kavgası' olarak sunuluyor bu haber. Hemen sümen altı edip gözlerden kaçırma gayretindeler. Akıl babaları bunlara şöyle bir strateji önermiş; siz sürekli rakibinizi konuşun, topu onların yarı sahasında çevirin, onlara saldırın, suçlayın. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' sözünde olduğu gibi.

''SOSYAL MEDYA PATRONLARIYLA BERABER ÇALIŞIYORLAR''

Maşallah sosyal medya patronlarıyla da beraber çalışıyorlar. 24 Nisan'da Biden'ın sözde Ermeni soykırımına yanıt olarak yayınlanan basın açıklamaması YouTube kaldırdı. Fakat aynı YouTube bir mafya babasını ana sayfaya taşıyor. Dünyada bir kirli düzen var ve bu düzene uyarsanız akredite olmuş oluyorsunuz."