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    • 28.09.2021 15:06
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    Muhalefetin koltuk kavgası... Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu

    Yalanda sınır tanımayan fondaş medya aparatı Sözcü gazetesinin iftiracı yazarı Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özdil gündem belirleyemeyen muhalefet medyasına da sert yüklenerek, "Armut gibi oturma, gündem belirle" ifadelerini kullandı. Seçimlerde gönlünden geçen bir aday olduğunu da söyleyen Özdil, Kılıçdaroğlu'nun eğer aday olursa asla cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini vurguladı. Özdil yazılarında devamlı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor. Haberin detayları...

    Muhalefetin koltuk kavgası! Özdil adayını açıkladı

    Küstah kalemiyle devamlı provokasyon üreten Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'a muhalefetin adaylığı için gönlünden geçen ismin olmasını istedi.

    Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu ve cumhurbaşkanı adaylığı için de "düşündüğü adayın yıkıp geçeceğini" söyledi.

    FONDAŞ MEDYAYA TEPKİ GÖSTERDİ: ARMUT GİBİ OTURMA

    Muhalefetin, "AK Parti bizi farklı mecralara çekmek istiyor" sözlerini eleştiren Özdil, "Tarih boyunca beceriksiz bütün partilerin argümanıdır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

    "Kardeşim gündemi sen belirle o zaman. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle. At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. At yarışı gibi muhalefetten vazgeçmek lazım. Gündemi sen belirleyeceksin.

    Tayyip Erdoğan,' Gündem belirlemek benim işim, gündemi belirlemezsem ben ne işe yarıyorum' dedi. Toplumun senin açıklamalarını ve gündemini konuşmasını sağlamaktır siyaset."

    EKREM İLE MANSUR'A ÇOK GÜVENİYOR

        Haber 7'nin aktardığına göre Millet İttifakı'ndaki adaylık bilmecesine ilişkin de değerlendirmeler yapan Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a muhalefete yakın medyada gereği kadar yer verilmediğini söyledi. Özdil ayrıca, aklındaki ismin aday olursa seçimlerde yıkıp geçeceğine inandığını ifade etti.

        "KILIÇDAROĞLU KESİNLİKLE SEÇİMİ KAYBEDER"

        Kılıçdaroğlu'na da gönderme yapan Özdil, "Aday olursa kesinlikle seçimi kaybedeceğini bildiğimiz bir aday da var" diye konuştu.

        PROF. DR ALİ ERBAŞ'I KÖTÜLEDİ

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da hedef alan Özdil, "Görevdeyken Diyanet İşleri teşkilatını siyasete bulaştıran ilk kişi. Bana sorarsanız Ali Erbaş'ın yaptığı Anayasa'ya aykırı bir şey" dedi.

        "HAÇLI BİLE İSLAM DİNİNE BU KADAR ZARAR VERMEDİ"

            Mil-Diyanet Sen toplantısında kendisine yöneltilen sözler hakkında da konuşan Özdil, "Bana sorarsanız Haçlı Seferleri bile İslam dinine bu zihniyet kadar zarar vermedi. Açıkça yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar, ölüm tehdidinde bulunuyorlar, terör örgütlerine hedef gösteriyorlar" sözlerini sarf etti.

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            Haberler Güncel Muhalefetin koltuk kavgası... Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu
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