Muhalefetin koltuk kavgası... Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu

"Kardeşim gündemi sen belirle o zaman. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle. At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. At yarışı gibi muhalefetten vazgeçmek lazım. Gündemi sen belirleyeceksin.

Tayyip Erdoğan,' Gündem belirlemek benim işim, gündemi belirlemezsem ben ne işe yarıyorum' dedi. Toplumun senin açıklamalarını ve gündemini konuşmasını sağlamaktır siyaset."