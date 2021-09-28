Muhalefetin koltuk kavgası... Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu

Küstah kalemiyle devamlı provokasyon üreten Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'a muhalefetin adaylığı için gönlünden geçen ismin olmasını istedi.
Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu ve cumhurbaşkanı adaylığı için de "düşündüğü adayın yıkıp geçeceğini" söyledi.
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Muhalefetin, "AK Parti bizi farklı mecralara çekmek istiyor" sözlerini eleştiren Özdil, "Tarih boyunca beceriksiz bütün partilerin argümanıdır" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Kardeşim gündemi sen belirle o zaman. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle. At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. At yarışı gibi muhalefetten vazgeçmek lazım. Gündemi sen belirleyeceksin.
Tayyip Erdoğan,' Gündem belirlemek benim işim, gündemi belirlemezsem ben ne işe yarıyorum' dedi. Toplumun senin açıklamalarını ve gündemini konuşmasını sağlamaktır siyaset."
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