Atatürk tüccarı Yılmaz Özdil'in HDPKK güzellemesine sosyal medyadan tepki yağdı!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yıllardır sömürü taktiğiyle milyonları cebe indiren Yılmaz Özdil, dönem dönem de nabza göre şerbet vererek ek iş olarak siyasi yıkama yağlama yapıyor. Son olarak CHP ile ortaklığa soyunan HDP'yi parlatma ihalesi alan Özdil, "HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP, Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir." dedi. Özdil'in ihale ortağı Uğur Dündar da HDP güzellemesine destek oldu. İkiliye sosyal medyadan tepki yağdı.
CHP yalakası Yılmaz Özdil'in, HDP hakkında söylediği sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
"HDP, SEÇMENİNİ KANDIRMAYAN TEK PARTİDİR"
Kandil uzantısı HDP'yi öve öve bitiremeyen Yılmaz Özdil, "HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP milletvekilleri, parti yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse seçildikten sonra birebir onu yapmıştır. Ben görüşlerine katılmam, tekrar söylüyorum. Onlar da biliyor, ben de yazıyorum" dedi.
"KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİNİ DE UYGULAYAN TEK PARTİDİR"
HDP'nin PKK terör örgütü yanlısı görüşleri olduğunu da aktaran Özdil, "PKK yanlısı görüşleri tabi var, PKK ile ortak paydaları tabi var. PKK'nın siyasi yansıması mıdır? Evet, ama seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir HDP. Hem Türk kavramına hem de Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir" ifadelerini kullandı.
UĞUR DÜNDAR DA TRENE ATLADI
HDP'yi allayıp pullama trenine Yılmaz Özdil'in ekürisi Uğur Dündar da atladı. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Özdil yurtseverdir. Türkiye sevdalısı, katıksız Atatürkçü ve Atatürk milliyetçisidir. Asla yalnız değildir..." ifadelerine yer vererek HDP ve destekçilerinin yanında olduğunu vurguladı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İkilinin HDPKK güzellemesi sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter'da Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'i hedef alan vatandaşlar, HDP'nin bebek katili Kandil'in uzantısı olduğunu hatırlattı.
Twitter kullanıcıları, Yılmaz Özdil'in HDP güzellemesinde Atatürk'ü kullanmasına da tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yer alan bazı tepkiler...