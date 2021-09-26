Yalan merkezi Sözcü'nün yalan makinesi Yılmaz Özdil'in Suriyeli mülteci yalanı da elinde patladı! MEB'den Necatibey Ortaokulu açıklaması

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendisinin de mezun olduğu İzmir Konak Necatibey Ortaokulu'nun yıkılma sebebini çarpıtarak yıkılan okulun yerine Suriyeli mülteci çocuklara özel yeni bir okul inşa edileceği iddiasını ortaya atmıştı.
Özdil'in Sözcü Gazetesi'ndeki köşe yazısında konuyla ilgili kullandığı bu ifadelere çok geçmeden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında söz konusu okul binasının depreme karşı dayanıksız olduğu için yıkıldığı belirtidi.