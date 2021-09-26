Yalan merkezi Sözcü'nün yalan makinesi Yılmaz Özdil'in Suriyeli mülteci yalanı da elinde patladı! MEB'den Necatibey Ortaokulu açıklaması

Okul bahçesindeki 100 yıllık ağaçların kesildiği bilgisi de doğru değildir. Ağaçlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve ağaçların bir kısmının 'orman ağacı' niteliği taşımadığı için kesilmesinin herhangi bir izne tabi olmadığı, diğer kısmının da kesilmesinde ormancılık açısından sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Yeniden inşa edilecek okulun bahçesine 65 yetişmiş ağaç dikilecektir."