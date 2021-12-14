Bakan Karaismailoğlu: CHP zihniyeti 1968 model

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada AK Parti döneminde yapılan yatırımları anlattı. Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'nin, daha önce de Boğaz köprüleri ile ilgili aynı tutumu sergilediğini söyleyen Karaismailoğlu şöyle konuştu:
YIL 1968, KONUŞANLAR AYNI
Biz bu zihniyetle yeni tanışmıyoruz. Yıl 1968, konuşanlar aynı muhalefet partisi... Ne demişler? 'Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir' Biz bu zihniyetle mücadele ederek bu kadar projeleri yaptık. 1. Boğaz Köprüsü'nden günlük 200 bin araç geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 250 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Avrasya Tüneli'nden 60 bin araç geçiyor. Marmara'yı 540 bin vatandaşımız kullanıyor. Size kalsa bunların hiçbirini yapmayacaktık.
ANTALYA HAVALİMANI DERS OLSUN
Antalya Havalimanı'nda kapasite doluluğundan iç ve dış hatlar terminali yapmamız gerekiyordu. Maliyeti de 765 milyon Euro idi. Biz buna devletin kasasından 1 kuruş çıkmasın diye 2027 yılından sonraki 25 yılın gelir getirici ihalesini yaptık. Devlete en çok gelir getirecek, devlete 8.5 miyar Euroluk garanti taahhüdü veren firma bu işi kazandı. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon Euroluk bir yatırım ve devletin kasasına girecek 8.5 milyar Euro. Bunun da yüzde 25'i peşin olarak 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek. Bürokratları tehdit edenlere, yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı bir ders olsun. Vatandaşımız bunları çok iyi biliyor.