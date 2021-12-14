Bakan Karaismailoğlu: CHP zihniyeti 1968 model





ANTALYA HAVALİMANI DERS OLSUN

Antalya Havalimanı'nda kapasite doluluğundan iç ve dış hatlar terminali yapmamız gerekiyordu. Maliyeti de 765 milyon Euro idi. Biz buna devletin kasasından 1 kuruş çıkmasın diye 2027 yılından sonraki 25 yılın gelir getirici ihalesini yaptık. Devlete en çok gelir getirecek, devlete 8.5 miyar Euroluk garanti taahhüdü veren firma bu işi kazandı. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon Euroluk bir yatırım ve devletin kasasına girecek 8.5 milyar Euro. Bunun da yüzde 25'i peşin olarak 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek. Bürokratları tehdit edenlere, yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı bir ders olsun. Vatandaşımız bunları çok iyi biliyor.