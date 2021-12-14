TBB Başkanı Erinç Sağkan ve ekibinin altından terör çıktı! Terör örgütü üyelerine güzellemeler dizdiler

SABAH'ta yer alan habere göre, TBB Başkanı Erinç Sağkan geçen yıl terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık eylemine başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek'le ilgili yaptığı paylaşımda, "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürdü.