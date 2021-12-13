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    • 13.12.2021 10:54
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    Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist imha edildi

    Gelen son dakika haberine göre MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    9 PKK/KCK’lı terörist imha edildi

    Son dakika haberleri... Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da ortak operasyon düzenledi.

    Operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YI ŞOKA UĞRATAN OPERASYON

    Geçtiğimiz hafta da müthiş bir operasyona imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'lı 2 teröristi Türkiye'ye getirmişti.

        Teröristlerden birinin örgütün saldırı ve sabotaj birimlerinde yer alan Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, diğerinin sözde üst düzey sorumlulardan Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel olduğu ortaya çıkmıştı.

        Teröristlerden Emrah Adıgüzel'ın örgüte 2012 yılında katılarak Irak'ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yapan Emrah Adıgüzel'in, örgütün Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğu, Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Emrah Adıgüzel'in örgüt tarafından 2020 yılında İran'a gönderildiği ve İran'da örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.

        Örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında katılan Pervin Arslan'ın ise Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019 yılında İran'a gönderilerek örgütün buradaki faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

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        Haberler Güncel Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist imha edildi
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