Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2021 22:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2021 23:05
    ABONE OL

    Sincar'da terör örgütü PKK'ya operasyon! F-16'lar bombaladı

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sözde halk meclisini vurdu. Diyarbakır’dan kalkan uçakların gerçekleştirdiği hava harekatında çok sayıda PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

    Teröristler inlerinde vuruldu!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde başlattığı hava destekli kara harekatları devam ederken, kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde Hanesor köyünde sözde Sincar Halk Meclisi eşbaşkan Mervan Bedel'in SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede bir operasyon daha yapıldı.

    F-16'LAR SİNCAR'I VURDU
    Sabah'ta yer alan habere göre, Sincar bölgesinde İHA'larca yapılan keşif çalışmalarında, Hanesor'da YPG/PKK'nın sözde Halk Meclisi karargahı tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan F16 savaş uçakları havalandı.

    Koordinatları verilen sözde halk meclisi uçaklar tarafından akıllı yerli mühimmat kullanılarak vuruldu.

    Bina büyük oranda yıkılırken, çok sayıda teröristin etkisiz hale geldiği belirtildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı!
    Haberler Güncel Sincar'da terör örgütü PKK'ya operasyon! F-16'lar bombaladı
        SON DAKİKA