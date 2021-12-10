Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Akar duyurdu: 20 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYIZ"
Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:
"Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız.
TOPLAM ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI
Milli Savunma Bakanı Akar, bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.
"ASKERİ FABRİKANIN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Hulusi Akar, "Askeri fabrikanın ve arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fabrikada 6 fırtına obüsü ve 1 adet Altay tank prototipi üretilmiştir." dedi.