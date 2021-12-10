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    • 11.12.2021 00:26
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    Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Akar duyurdu: 20 terörist öldürüldü

    Son dakika... TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yürütülen operasyonlarla ilgili son bilgilere paylaştı. Bakan Akar, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız." dedi. "Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

    Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 20 terörist ex

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYIZ"

    Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

    "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız.

    TOPLAM ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

    Milli Savunma Bakanı Akar, bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    "ASKERİ FABRİKANIN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Hulusi Akar, "Askeri fabrikanın ve arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fabrikada 6 fırtına obüsü ve 1 adet Altay tank prototipi üretilmiştir." dedi.

        ABD İLE F-35 KRİZİ

        Konuşmasında F-35 konusuna değinen Bakan Akar, "F-35 konusunda tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen F-35 alımları reddedilmiştir. ABD ile yapılan görüşmelerin olumlu gelişmesini bekliyoruz. F-35 konusunda ABD'nin tavrı olumsuz olması durumunda Türkiye zorunlu ve tabii olarak başka seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacaktır." sözlerini sarf etti.

        3 ASKERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Başkan Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yüksekten düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceylan ile Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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