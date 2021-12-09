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    • Güncel
    • 09.12.2021 07:03
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    • 09.12.2021 07:03
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    Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi: ‘Dijwar’ kod adlı Merwan Bedel etkisiz hale getirildi!

    Terör örgütünün Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ kod adlı Merwan Bedel, MİT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bedel’in bulunduğu araç, SİHA ile nokta atışıyla vuruldu. Öte yandan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

    Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi

    Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturulması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe harekatları devam ederken, örgütün tepe yöneticileri de nokta operasyonlarla birer birer etkisiz hale getiriliyor.



    TOPLANTIDA OLDUĞU BELİRLENDİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu belirlendi.



    SİHA HAVALANDI
    MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havalandı. Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.



        TB-2'DEN NOKTA ATIŞI
        Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Sabah'ta yer alan habere göre, araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.



        HDP'Lİ VEKİL O TERÖRİSTLE YAN YANA
        Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

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