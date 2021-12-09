Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi: ‘Dijwar’ kod adlı Merwan Bedel etkisiz hale getirildi!





HDP'Lİ VEKİL O TERÖRİSTLE YAN YANA

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

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