PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel nasıl paketlendi?

ELEBAŞININ KORUMALARI NASIL PAKETLENDİ?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyonu canlı yayında değerlendirdi, perde arkasını anlattı. Ağar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:



SON DERECE ÖNEMLİ BİR PRESTİJ OPERASYONU

Sınırı aşan bir alan, teröristlerin kontrolünde büyük ihtimalle. Siz oraya sızıyorsunuz. Bu sızmayı yapmak bile son derece tehlikeli. Ve mahir, kararlı olmak gerekiyor. Orada bir operasyon yapıyorsunuz. Operasyon belki o an deşifre oluyor. Çünkü sonuçta bir operasyon bu. Bununla beraber bir sıyrılma harekatı gerçekleştiriyorsunuz ve canlı olarak alıp getiriyorsunuz. Şimdi bu istihbarat servisleri açısından son derece önemli bir prestij operasyonu. MİT daha önce bir benzerini Lazkiye'de yapmıştı. Şimdi bu başarının tesadüf olmadığına dair son derece önemli bir ispat.





OPERASYONUN NEREDE OLDUĞU SORUSU

Bir spekülasyona girmek istemem ama orada çok önemli bir detay var ıskalamamamız gereken. Operasyonun yapıldığı yer neresi olduğu açıklanmıyor. Ama gönderme var. O göndermeyi ben saygıdeğer izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Orada zaten detaylarda görecekler. Son derece önemli. Bu açıdan bakıldığında ben çok önemsedim. Yani pek çok istihbarat servisi MİT'in bu operasyonu karşısında şapka çıkartmıştır emin olun.







DURAN KALKAN MESELESİ

Duriş Kalkiş oldu çünkü korumasını kaptırdı. Karizmayı çizdirdi. Korumasını MİT'e kaptıran bir sözde lider. Bunun sonuçları da olacak. Korumasının öğretmiş olduğu, öğretecek olduğu bir bilgi var. Pek çok bilinmez deşifre olacak. Böyle olunca da onların oradaki, Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki faaliyetleri gizlilik içerisinde yaptıkları faaliyetler değişecek. Örgütte bir çalkantıya sebep olacak.