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    • Güncel
    • 03.12.2021 10:36
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    • 03.12.2021 10:45
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    PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel nasıl paketlendi?

    Terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor, kahramanlarımız özellikle sınır ötesinde yaptığı harekatlarla hainlere nefes aldırmıyor. Son olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel ve Sarina Diljin kod adlı terörist Pervin Arslan, gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyonu canlı yayında değerlendirdi, perde arkasını anlattı. "Pek çok istihbarat servisi MİT’in bu operasyonu karşısında şapka çıkartmıştır emin olun." diyen Ağar, operasyonun yapıldığı yerin açıklanmamış olduğuna ve bunun anlamına dikkat çekti.

    PKK elebaşının koruması nasıl paketlendi?

    PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel ve Sarina Diljin kod adlı terörist Pervin Arslan, MİT'in nokta operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

    PKK elebaşının koruması nasıl paketlendi?



    Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan terörist Emrah Adıgüzel, örgütün sözde üst düzey sorumlularından olan Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın 2 yıl boyunca korumalığını yaptı.

    Terörist Emrah Adıgüzel ve Pervin Arslan Türkiye'ye getirildi!


    Terörist Adıgüzel'in ayrıca örgütün Kuzey Irak'taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı ve 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği öğrenildi. Terörist Adıgüzel'in İran alanında da örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.



    2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Pervin Arslan ise, Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüterek, örgütün saldırı, sabotaj ve suikast birimlerinde yer aldı.



        Terörist Arslan'ın ayrıca 2019 yılında İran alanında görevlendirildiği ve sözde tim komutanı seviyesinde faaliyetler yürüttüğü öğrenildi.

        ELEBAŞININ KORUMALARI NASIL PAKETLENDİ?
        Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyonu canlı yayında değerlendirdi, perde arkasını anlattı. Ağar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

        SON DERECE ÖNEMLİ BİR PRESTİJ OPERASYONU

        Sınırı aşan bir alan, teröristlerin kontrolünde büyük ihtimalle. Siz oraya sızıyorsunuz. Bu sızmayı yapmak bile son derece tehlikeli. Ve mahir, kararlı olmak gerekiyor. Orada bir operasyon yapıyorsunuz. Operasyon belki o an deşifre oluyor. Çünkü sonuçta bir operasyon bu. Bununla beraber bir sıyrılma harekatı gerçekleştiriyorsunuz ve canlı olarak alıp getiriyorsunuz. Şimdi bu istihbarat servisleri açısından son derece önemli bir prestij operasyonu. MİT daha önce bir benzerini Lazkiye'de yapmıştı. Şimdi bu başarının tesadüf olmadığına dair son derece önemli bir ispat.



        OPERASYONUN NEREDE OLDUĞU SORUSU
        Bir spekülasyona girmek istemem ama orada çok önemli bir detay var ıskalamamamız gereken. Operasyonun yapıldığı yer neresi olduğu açıklanmıyor. Ama gönderme var. O göndermeyi ben saygıdeğer izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Orada zaten detaylarda görecekler. Son derece önemli. Bu açıdan bakıldığında ben çok önemsedim. Yani pek çok istihbarat servisi MİT'in bu operasyonu karşısında şapka çıkartmıştır emin olun.



        DURAN KALKAN MESELESİ
        Duriş Kalkiş oldu çünkü korumasını kaptırdı. Karizmayı çizdirdi. Korumasını MİT'e kaptıran bir sözde lider. Bunun sonuçları da olacak. Korumasının öğretmiş olduğu, öğretecek olduğu bir bilgi var. Pek çok bilinmez deşifre olacak. Böyle olunca da onların oradaki, Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki faaliyetleri gizlilik içerisinde yaptıkları faaliyetler değişecek. Örgütte bir çalkantıya sebep olacak.

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