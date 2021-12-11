Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı’nın göçmen konusunda sessiz kaldığını söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katıldı. Şu mesajları paylaştı:

KUDÜS davası İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmak, Kudüs'e sahip çıkmak hakka, hukuka, barışa, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır.

KUDÜS'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz.

GÖÇ ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor. Bu sene 10. yılını geride bırakan Suriye krizinde Batı dünyası hep üç maymunu oynadı. Hatta PKK, YPG gibi terör örgütlerini desteklemekten çekinmediler.

MÜSLÜMANLAR, dünya genelinde birçok ülkede ırkçı politikaların mağduru oluyor. Avrupalı siyasetçiler, ateşe benzin dökerek Müslümanları hedef gösteren söylemlere sarılıyorlar. Teşkilat olarak İslam düşmanlığı söylemleriyle mücadelede kararlı adımlar atmalıyız.

KADINA ŞİDDETE TAVİZ YOK

Başkan Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için yayınladığı mesajda kadına şiddete vurgu yaptı. "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz cezaları ağırlaştırılacak" ifadesini kullandı.