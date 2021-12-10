Başkan Erdoğan'ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ sözleri sonrası harekete geçildi! AK Parti'nin kanun teklifi hazır

Edinilen bilgiye göre AK Parti, stokçulukla ilgili 6585 sayılı Perakende Yasası'nda yer alan 'piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler' ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapacak.

Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.