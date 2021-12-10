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    • Güncel
    • 10.12.2021 18:07
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    • 10.12.2021 18:18
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    Başkan Erdoğan'ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ sözleri sonrası harekete geçildi! AK Parti'nin kanun teklifi hazır

    AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ açıklamalarının ardından harekete geçti. Hazırlanan 9 maddelik kanun teklifi ile stokçuluk yapanlara 2 milyon TL para cezası verilebilecek. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Kanun teklifi hazır! Stokçulara göz açtırılmayacak

    Edinilen bilgiye göre AK Parti, stokçulukla ilgili 6585 sayılı Perakende Yasası'nda yer alan 'piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler' ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapacak.

    Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.



    9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ HAZIR
    9 maddelik torba kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme yer alacak.



    Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak; yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenleme yer alacak.
        Stok yapan otomotiv bayisine dev ceza
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ sözleri sonrası harekete geçildi! AK Parti'nin kanun teklifi hazır
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