Başkan Erdoğan İSİPAB 16'ncı Konferansı'na katılacak! Gündem Filistin, Göç ve Afganistan!

Konferansa üçüncü kez ve 6 yıl aradan sonra ev sahipliği yapmaktan, dönem başkanlığını devralmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şentop, Burkina Faso'yu yürüttüğü başarılı dönem başkanlığından dolayı tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJLARINI İSİPAB'DAN VERECEK

Konferans, "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temasıyla gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak.