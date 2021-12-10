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    • 10.12.2021 14:09
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    • 10.12.2021 14:09
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

    AA
    Erdoğan cumayı Dolmabahçe’de kıldı

    Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katıldı.

    ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER
    Daha sonra Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçerek cuma namazını kılan Başkan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı
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