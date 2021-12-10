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    • 11.12.2021 01:36
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    • 11.12.2021 01:36
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    Silahı kazayla ateş aldı arkadaşı hayatını kaybetti

    Rize'nin Güneysu ilçesinde iddiaya göre arkadaşının elindeki silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan genç hayatını kaybetti. Olayda elindeki silahı ateş alan şahıs da yaralandı.

    Kazayla arkadaşını vurdu!

    Olay, Birlik Mahallesi'nde 8 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.G. (25), M.A. (25) ve Tufan Yıldız (45) birlikte Yıldız'ın evinde oturduğu sırada Ö.F.G.'nin tabancası yanlışlıkla ateş aldı.

    Silahtan çıkan 7 kurşundan 3'ü Tufan Yıldız'a, 1'i Ö.F.G.'ye isabet etti. Yaralanan Ö.F.G. ve Tufan Yıldız yanlarındaki arkadaşları M.A. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

    Kendi silahıyla vurulan Ö.F.G.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, 2 gündür yoğun bakımda olan Tufan Yıldız ise hayatını kaybetti.
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