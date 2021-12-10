Silahı kazayla ateş aldı arkadaşı hayatını kaybetti

Silahtan çıkan 7 kurşundan 3'ü Tufan Yıldız'a, 1'i Ö.F.G.'ye isabet etti. Yaralanan Ö.F.G. ve Tufan Yıldız yanlarındaki arkadaşları M.A. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.